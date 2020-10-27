Министра обороны Нагорного Карабаха сняли с поста после ранения

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны Джалала Арутюняна. Об этом он заявил в своем Facebook.

Должность Арутюняна займет генерал-майор Микаел Арзуманян. Глава республики пожелал снятому с поста военачальнику скорейшего выздоровления и выразил уверенность в том, что скоро он вернется на службу.

Ранее в пресс-службе НКР сообщили, что азербайджанская сторона распространяет дезинформацию о смерти отошедшего от службы генерала. В Карабахе подчеркнули, что ранение военачальника не угрожает его жизни.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Накануне в ходе переговор в США главы МИД Азербайджана и Армении подписали третье по счету с момента эскалации конфликта соглашение о перемирии. Оно вступило в силу 26 октября.





