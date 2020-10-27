Министра обороны Нагорного Карабаха сняли с поста после ранения
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны и командующего армией обороны Джалала Арутюняна. Об этом он заявил в своем Facebook.
Должность Арутюняна займет генерал-майор Микаел Арзуманян. Глава республики пожелал снятому с поста военачальнику скорейшего выздоровления и выразил уверенность в том, что скоро он вернется на службу.
Ранее в пресс-службе НКР сообщили, что азербайджанская сторона распространяет дезинформацию о смерти отошедшего от службы генерала. В Карабахе подчеркнули, что ранение военачальника не угрожает его жизни.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Накануне в ходе переговор в США главы МИД Азербайджана и Армении подписали третье по счету с момента эскалации конфликта соглашение о перемирии. Оно вступило в силу 26 октября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Ученые нашли признак скорой смерти от коронавируса
- Лавров назвал санкции Евросоюза из-за Навального незаконными
- В России принят новый закон о формировании правительства
- СМИ: ФНС заблокировала счета Михаила Ефремова
- В России за сутки зафиксирован рекорд смертей от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru