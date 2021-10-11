Директор школы в Махачкале и его зам уволены после убийства ученика

Директор школы в Махачкале и его заместитель уволены после того как один девятиклассник смертельно ранил другого. Об этом сообщили в минобрнауки Дагестана.

Ранее в понедельник Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении директора школы в Махачкале и его заместителя по воспитательной работе правоохранители завели уголовное дело по статье «халатность».

В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника

Также уголовное дело было возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, которое занималось охраной порядка в школе, по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Трагедия произошла в 51-й школе Махачкалы. Ученик 2006 года рождения в ходе конфликта ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Пострадавший умер в больнице. Нападавший школьник был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоШколаМахачкала
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