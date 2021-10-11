Директор школы в Махачкале и его зам уволены после убийства ученика

Директор школы в Махачкале и его заместитель уволены после того как один девятиклассник смертельно ранил другого. Об этом сообщили в минобрнауки Дагестана.

Ранее в понедельник Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении директора школы в Махачкале и его заместителя по воспитательной работе правоохранители завели уголовное дело по статье «халатность».