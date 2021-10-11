Директор школы в Махачкале и его зам уволены после убийства ученика
Директор школы в Махачкале и его заместитель уволены после того как один девятиклассник смертельно ранил другого. Об этом сообщили в минобрнауки Дагестана.
Ранее в понедельник Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении директора школы в Махачкале и его заместителя по воспитательной работе правоохранители завели уголовное дело по статье «халатность».
Также уголовное дело было возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, которое занималось охраной порядка в школе, по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Трагедия произошла в 51-й школе Махачкалы. Ученик 2006 года рождения в ходе конфликта ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Пострадавший умер в больнице. Нападавший школьник был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru