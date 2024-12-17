СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины

Согласно версии следствия, за убийством генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова стоят украинские спецслужбы – Главное управление разведки Минобороны или Служба безопасности Украины. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Согласно данным, представители спецслужб выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности.

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Отмечается, что пока следственными органами было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц общеопасным способом). Вместе с тем указывается, что его в самое ближайшее время переквалифицируют на теракт (статья 205 УК). Подчеркивается, что исполнителя и его возможного сообщника в случае поимки ждет и обвинение в госизмене (статья 275 УК).

Ранее Следственный комитет сообщил, что Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По данным ведомства, причиной ЧП стала детонация взрывного устройства, заложенного в самокат у входа в подъезд дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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