СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины

Согласно версии следствия, за убийством генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова стоят украинские спецслужбы – Главное управление разведки Минобороны или Служба безопасности Украины. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Согласно данным, представители спецслужб выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности.