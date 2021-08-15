СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео

Видеоматериал оказался в распоряжении редакции. Инцидент произошел в ночь на 15 августа.

Дагестанец Гасан Абдулаев сообщают журналисты, был убит при попытке скрыться от киллеров во дворах.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 122 УК РФ, заявила официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

