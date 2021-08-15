СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео

Камеры наблюдения запечатлели момент убийства 28-летнего уроженца Махачкалы на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве

Видеоматериал оказался в распоряжении редакции. Инцидент произошел в ночь на 15 августа.

Дагестанец Гасан Абдулаев сообщают журналисты, был убит при попытке скрыться от киллеров во дворах.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 122 УК РФ, заявила официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:МахачкалаДагестанМоскваУбийство
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