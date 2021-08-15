СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео
15 августа 202117:20
Камеры наблюдения запечатлели момент убийства 28-летнего уроженца Махачкалы на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Видеоматериал оказался в распоряжении редакции. Инцидент произошел в ночь на 15 августа.
Дагестанец Гасан Абдулаев сообщают журналисты, был убит при попытке скрыться от киллеров во дворах.
По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 122 УК РФ, заявила официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- В МИД РФ прокомментировали вопрос признания власти талибов в Афганистане
- Совет безопасности ООН согласовывает сроки экстренной встречи по Афганистану
- СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео
- Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР
- Президенты России и Узбекистана провели переговоры по ситуации в Афганистане
- СМИ: Президент Афганистана подал в отставку и улетел за границу
- Полиция Кабула отказалась выходить на службу
- Эксперты опасаются резни в Афганистане и новых вызовов от США
- Экономист призвал отменить копейки
- В Германии умер легендарный футболист Герд Мюллер
15 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru