Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве
Мужчина, которого подозревают в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
Уголовное дело было заведено по факту гибели двух женщин, тела которых нашли после ликвидации пожара в одном из жилых домов поселка по улице Дзержинского. Отмечается, что тела со следами колото-резаных ранений были найдены утром во вторник 15 июня.
Следователям предстоит установить личности погибших. Агентство передает, что специалисты нашли местонахождение подозреваемого. С ним проведут необходимые следственные действия для проверки на причастность к совершению убийства.
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