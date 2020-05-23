СМИ: У задержанного за захват Альфа-банка - долг в 100 тысяч рублей

Также отмечается, что злоумышленник был судим за угон автомобиля. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Ранее стало известно о попытке захвата офиса и сотрудников Альфа-банка на Крымском Валу в Москве. Мужчина угрожал взорвать здание. Он был задержан при штурме. Пострадавших нет. По последним данным СМИ, преступником является житель Тюменской области 1986 года рождения. Мотивы его действий выясняются.

