СМИ: У задержанного за захват Альфа-банка - долг в 100 тысяч рублей
У мужчины, которого сотрудники правоохранительных органов задержали за захват заложников в отделении Альфа-банка в Москве, есть задолженность. Она составляет около 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «360».
По данным СМИ, задержанный не выплатил банку 98 469 рублей.
Также отмечается, что злоумышленник был судим за угон автомобиля. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Ранее стало известно о попытке захвата офиса и сотрудников Альфа-банка на Крымском Валу в Москве. Мужчина угрожал взорвать здание. Он был задержан при штурме. Пострадавших нет. По последним данным СМИ, преступником является житель Тюменской области 1986 года рождения. Мотивы его действий выясняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru