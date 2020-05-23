СМИ сообщили подробности о захватчике банка в центре Москвы

Установлено, что мужчина, который пытался захватить отделение «Альфа-банке» на Земляном Валу в Москве – внутрений мигрант. Об этом сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин агентству РИА Новости.

«Мужчина - это житель России, он сюда приехал из другого региона», - уточнил Васенин.

Захватчик отделения Альфа-Банка в Москве задержан

По данным источника ТАСС, мужчина по имени Федор 1993 года рождения. Он проник в отделение банка в униформе разносчика Delivery Club и требовал от сотрудников денег.

Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что нарушитель под угрозой взрыва потребовал заблокировать двери в отделении. Внутри здания он удерживал силой шестерых сотрудников банка. При захвате сработала сигнализация.

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ФОТО: pxhere.com
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