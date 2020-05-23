СМИ сообщили подробности о захватчике банка в центре Москвы

Установлено, что мужчина, который пытался захватить отделение «Альфа-банке» на Земляном Валу в Москве – внутрений мигрант. Об этом сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин агентству РИА Новости.

«Мужчина - это житель России, он сюда приехал из другого региона», - уточнил Васенин.