СМИ: У сбитого машиной сценариста Гельмана сломаны ноги

Сценарист и писатель Александр Гельман, которого накануне вечером сбила машина, рассказал телеканалу «360» о своем состоянии.

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В разговоре с журналистом 90-летний драматург сообщил, что у него сломаны ноги. ДТП произошло 29 января на Тверском бульваре. Александра Гельмана сбил автомобиль «БМВ» на пешеходном переходе.

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», - сказал Гельман.

Ранее на северо-востоке Москвы машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Позже он скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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