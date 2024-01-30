СМИ: У сбитого машиной сценариста Гельмана сломаны ноги

В разговоре с журналистом 90-летний драматург сообщил, что у него сломаны ноги. ДТП произошло 29 января на Тверском бульваре. Александра Гельмана сбил автомобиль «БМВ» на пешеходном переходе.

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», - сказал Гельман.

Ранее на северо-востоке Москвы машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Позже он скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

