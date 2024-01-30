СМИ: У сбитого машиной сценариста Гельмана сломаны ноги
30 января 202414:40
Сценарист и писатель Александр Гельман, которого накануне вечером сбила машина, рассказал телеканалу «360» о своем состоянии.
В разговоре с журналистом 90-летний драматург сообщил, что у него сломаны ноги. ДТП произошло 29 января на Тверском бульваре. Александра Гельмана сбил автомобиль «БМВ» на пешеходном переходе.
«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», - сказал Гельман.
Ранее на северо-востоке Москвы машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Позже он скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru