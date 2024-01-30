На Ленинском проспекте в Москве попал в аварию автомобиль Aurus
30 января 202412:51
На Ленинском проспекте в Москве попал в аварию люксовый автомобиль Aurus Senat. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Aurus Senat - машина, на которой передвигаются преимущественно высокопоставленные чиновники.
После ДТП водитель автомобиля скрутил с машины номера, а пассажир уехал на подъехавшей к месту ДТП «БМВ» седьмой модели, которые прописаны в правительственной «Автобазе № 2».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru