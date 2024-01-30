На Ленинском проспекте в Москве попал в аварию автомобиль Aurus

На Ленинском проспекте в Москве попал в аварию люксовый автомобиль Aurus Senat. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области

Aurus Senat - машина, на которой передвигаются преимущественно высокопоставленные чиновники.

После ДТП водитель автомобиля скрутил с машины номера, а пассажир уехал на подъехавшей к месту ДТП «БМВ» седьмой модели, которые прописаны в правительственной «Автобазе № 2».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЧиновникиДТП

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