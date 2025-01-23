СМИ: У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом

Двигатель отказал перед вылетом у лайнера Airbus A320, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines (Россия), сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Отмечается, что инцидент произошел 22 января. Самолет направлялся из Иркутска во Владивосток, но экипаж был вынужден вернуться с исполнительного старта ввиду самовыключения двигателя.

Ранее вылет рейсов авиакомпаний «Победа» и «Икар» был задержан в аэропорту Перми «Большое Савино» из-за неопознанных движущихся меток на радаре. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:ВладивостокИркутскАвиакомпанииПроисшествияСамолеты

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