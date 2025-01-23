СМИ: У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель перед вылетом
23 января 202515:59
Двигатель отказал перед вылетом у лайнера Airbus A320, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines (Россия), сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что инцидент произошел 22 января. Самолет направлялся из Иркутска во Владивосток, но экипаж был вынужден вернуться с исполнительного старта ввиду самовыключения двигателя.
Ранее вылет рейсов авиакомпаний «Победа» и «Икар» был задержан в аэропорту Перми «Большое Савино» из-за неопознанных движущихся меток на радаре. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru