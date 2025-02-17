СМИ: У летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера возникли проблемы с шасси

Инцидент произошел 17 февраля после приземления в аэропорту Новосибирска. Согласно докладу экипажа, из-за проблем с управлением носовой стойкой борт не смог освободить взлетно-посадочную полосу самостоятельно.

При помощи тягача самолет был отбуксирован на стоянку.

Ранее направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой лайнер авиакомпании «Ямал» (Россия) подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

