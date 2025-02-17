СМИ: У летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера возникли проблемы с шасси

Проблемы с шасси возникли у лайнера Boeing 737-800 российской авиакомпании, направлявшегося из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Инцидент произошел 17 февраля после приземления в аэропорту Новосибирска. Согласно докладу экипажа, из-за проблем с управлением носовой стойкой борт не смог освободить взлетно-посадочную полосу самостоятельно.

При помощи тягача самолет был отбуксирован на стоянку.

Ранее направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой лайнер авиакомпании «Ямал» (Россия) подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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