СМИ: У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, сообщает Telegram-канал Baza

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Накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о госпитализации Скворцова в реанимацию одной из больниц Новосибирска.

По данным СМИ, Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии. По предварительной информации, Скворцов находится в сознании.

Ранее Telegram-канал «Спортс» сообщил, что Скворцов попал в реанимацию после нападения неизвестного. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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