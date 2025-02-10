СМИ: У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг
У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, сообщает Telegram-канал Baza
Накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о госпитализации Скворцова в реанимацию одной из больниц Новосибирска.
По данным СМИ, Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии. По предварительной информации, Скворцов находится в сознании.
Ранее Telegram-канал «Спортс» сообщил, что Скворцов попал в реанимацию после нападения неизвестного. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru