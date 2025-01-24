СМИ: Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией

Российского режиссера, снявшего номинированную на премию «Оскар» в 1997 году ленту «Вор», Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией, сообщил Telegram-канал SHOT.

В семье Михаила Боярского опровергли госпитализацию артиста

Отмечается, что режиссера беспокоили головокружение, сильная слабость и проблемы со сном. Врачи выявили у кинематографиста резкое снижение уровня глюкозы в крови на фоне сахарного диабета.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали советскую и российскую актрису, режиссера Светлану Дружинину. Она попала в больницу из-за острого бронхита, который развился у нее на фоне рака легких. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПроисшествияКинорежиссёрГоспитализацияРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры