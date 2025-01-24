СМИ: Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией
Российского режиссера, снявшего номинированную на премию «Оскар» в 1997 году ленту «Вор», Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией, сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что режиссера беспокоили головокружение, сильная слабость и проблемы со сном. Врачи выявили у кинематографиста резкое снижение уровня глюкозы в крови на фоне сахарного диабета.
Ранее в Москве экстренно госпитализировали советскую и российскую актрису, режиссера Светлану Дружинину. Она попала в больницу из-за острого бронхита, который развился у нее на фоне рака легких. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты
- СМИ: В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы
- ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья
- Орбан: Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций
- ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств
- СМИ: Двенадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
- Завод в Брянске прервал работу после прилета шести БПЛА
- Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило работу после атаки БПЛА
- В Воронежской области четыре дома получили повреждения при атаке БПЛА
- СМИ: Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru