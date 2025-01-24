СМИ: Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией

Отмечается, что режиссера беспокоили головокружение, сильная слабость и проблемы со сном. Врачи выявили у кинематографиста резкое снижение уровня глюкозы в крови на фоне сахарного диабета.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали советскую и российскую актрису, режиссера Светлану Дружинину. Она попала в больницу из-за острого бронхита, который развился у нее на фоне рака легких. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

