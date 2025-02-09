Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию

Комментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

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"Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа" — написал Губерниев.

Губерниев отметил, что ситуация со Скворцовым очень серьезная.

Как сообщил Telegram-канал "Спортс", Скворцов попал в реанимацию после нападения неизвестного.

В свою очередь Telegram-канал "Mash", сообщает, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.

В Новосибирске 8–9 февраля проходил Матч звезд КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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