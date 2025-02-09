Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
Комментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.
"Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа" — написал Губерниев.
Губерниев отметил, что ситуация со Скворцовым очень серьезная.
Как сообщил Telegram-канал "Спортс", Скворцов попал в реанимацию после нападения неизвестного.
В свою очередь Telegram-канал "Mash", сообщает, что Скворцову стало плохо, когда он комментировал матч КХЛ.
В Новосибирске 8–9 февраля проходил Матч звезд КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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