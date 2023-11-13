СМИ: У Александра Митты диагностировали повторный инсульт

У режиссера Александра Митты диагностировали повторный инсульт, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации журналистов, сейчас он находится реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне Митта резко почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у народного артиста пневмонию и рекомендовали лечь в больницу, но режиссер отказался. Через несколько часов у него начались проблемы с речью, после чего его все-таки госпитализировали.

Ранее утром помощник Митты заявил, что режиссер находится в Боткинской больнице на плановом медобследовании.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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