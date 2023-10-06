СМИ: Турецкий сухогруз подорвался на мине у берегов Румынии

Сухогруз Kafkametler подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии, судно, шедшее под флагом Турции, получило незначительные повреждения. Об этом сообщает телеканал Tele-1 со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, ЧП произошло 5 октября в 11 милях от устья Сулинского канала. Подрыв мог произойти на мине времен Второй мировой войны, однако не исключено, что инцидент произошел из-за плавучей украинской мины. Повреждения получила балластная цистерна сухогруза, он продолжил движение после оценки ущерба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие транспортные круги, подрыв произошел при прохождении Kafkametler канала Быстрое. На борту судна находятся 12 моряков - граждан Турции, пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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