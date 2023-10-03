РИА Новости: К берегу Сахалина вынесло сухогруз под флагом Либерии
Судно «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегу на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Сухогруз ... вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал», — рассказал собеседник агентства.
Источник указал, что сейчас в Углегорском районе непогода.
Как отметил начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Южно-Сахалинск Марк Корженко, на борту сухогруза находится экипаж из 22 граждан Китая.
Ранее стало известно, что российский контейнеровоз Ascalon запросил помощи у береговой охраны Турции из-за неполадки в двигателе, напоминает RT. Судно шло из Тузлы в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru