Турецкий истребитель потерпел крушение в районе города Конья
Истребитель из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции, сообщает Минобороны республики.
По данным военного ведомства, истребитель Northrop F-5 разбился в ходе учебного полёта, лётчик погиб.
Причины трагедии устанавливаются.
Ранее в России трое лётчиков погибли на аэродроме Шайковка в Калужской области, сообщает Ura.ru. При взлёте дальнего бомбардировщика Ту-22М сработали катапульты и из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.
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