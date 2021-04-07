Турецкий истребитель потерпел крушение в районе города Конья

Истребитель из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции, сообщает Минобороны республики.

По данным военного ведомства, истребитель Northrop F-5 разбился в ходе учебного полёта, лётчик погиб.

Причины трагедии устанавливаются.

Ранее в России трое лётчиков погибли на аэродроме Шайковка в Калужской области, сообщает Ura.ru. При взлёте дальнего бомбардировщика Ту-22М сработали катапульты и из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.

