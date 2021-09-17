СМИ: целый арсенал изъяли у подозреваемого в нападении на полицию под Воронежем
Более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию изъяли из машины подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, в арсенале задержанного Виктора Мирского также были гранаты, охотничьи карабины, оптический прицел, глушитель, дымовые шашки, противогаз, шлем с бронезабралом и прочее. Все изъятые боеприпасы и оружие отправили на экспертизу.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что наличие экипировки и использование гранат говорит о том, что злоумышленник «готовился и у него был прямой умысел».
В Следственном комитете РФ заявили, что силовики задержали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции городе Лиски Воронежской области, сообщает РИА ФАН. По данным ведомства, это житель села Волчанское Виктор Мирский, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.
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