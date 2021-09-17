«Любит повоевать». Генерал ФСБ охарактеризовал напавшего на силовиков под Воронежем

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области, «любит повоевать с кем-то», сообщает NEWS.ru.

По его словам, наличие экипировки и использование гранат говорит о том, что злоумышленник «готовился и у него был прямой умысел».

«Пока непонятно, зачем он сделал, но он перешёл грань допустимого», - подчеркнул эксперт.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что силовики задержали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции городе Лиски Воронежской области, сообщает РИА ФАН. По данным ведомства, это житель села Волчанское Виктор Мирский, который при задержании оказал вооруженное сопротивление.

