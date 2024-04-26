СМИ: Труп пропавшего в начале апреля мужчины выловили из Москвы-реки

Труп пропавшего в апреле 2024 года мужчины в черном пакете выловили из воды на Пушкинской набережной недалеко от павильона, где проводятся съемки телепередачи «Что? Где? Когда?», сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, тело принадлежит 22-летнему Егору Кузнецову, который пропал в Москве чуть меньше месяца назад. Мужчина приехал из республики Коми в Москву на заработки 27 марта. Последний раз он общался с сестрой 7 апреля, после чего перестал выходить на связь, сообщается в материале.

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Уточняется, что предварительная причина смерти – асфиксия. Родственники погибшего сообщают, что мужчина был не пьющий, окончил колледж и какое-то время работал кладовщиком в «Спортмастере», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова. Тело было найдено в квартире в центре Москвы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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