СМИ: Труп пропавшего в начале апреля мужчины выловили из Москвы-реки

Труп пропавшего в апреле 2024 года мужчины в черном пакете выловили из воды на Пушкинской набережной недалеко от павильона, где проводятся съемки телепередачи «Что? Где? Когда?», сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, тело принадлежит 22-летнему Егору Кузнецову, который пропал в Москве чуть меньше месяца назад. Мужчина приехал из республики Коми в Москву на заработки 27 марта. Последний раз он общался с сестрой 7 апреля, после чего перестал выходить на связь, сообщается в материале.