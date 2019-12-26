СМИ: трое ветеранов спецназа ФСБ задержаны за убийства бизнесменов

В результате спецоперации в Москве, Подмосковье и Владимирской области задержаны трое ветеранов подразделений ФСБ, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на неназванный источник. По его информации, ветеранов спецназа подозревают в убийствах московских бизнесменов в 2008 и 2012 годах.

Операцию по задержанию провели спецподразделения МВД и ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росгвардии. Всего по делу проходят шесть человек, трое - в статусе свидетелей.

В июле 2019 года военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по обвинению в разбое, совершенном в особо крупном размере. В их числе были бойцы «Альфы» и «Вымпела».

Позже сообщалось о задержании еще двух чекистов из управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, подозреваемых в вымогательстве у руководства одного из отелей Москвы.

