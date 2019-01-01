ФСБ: Увольнение начальника «Альфы» и новые задержания чекистов

Канакин работал в «Альфе» с 1984 года, а с 2014 года возглавил ее. Имеет звание Герой России. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане.

Скандал вокруг «Альфы» в частности и ФСБ в целом разразился в начале месяца. 5 июля стало известно, что военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих поместил под домашний арест. Трое обвиняемых – бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К». Их обвинили по статье о разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Позже стало известно, что в разработке находятся еще восемь человек, все – бойцы «Альфы». В рамках обысков у обвиняемых и подозреваемых изъяты сотни миллионов рублей. Когда начались аресты, 8 из 15 фигурантов уголовного дела были на Северном Кавказе и «предпочли скрыться».

А сегодня стало известно о задержании еще двух чекистов. Офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом подозревают в вымогательстве у руководства одного из московских отелей. Они предлагали за деньги решить конфликт с владельцем здания, где расположен отель. По сведениям РБК, задержание и арест произошли еще в апреле. Как заметил в эфире НСН Сергей Гончаров, говоря о предыдущей истории с арестами, пора вести речь «о полной смене концепции работы управления «К». Не его одного, показывает новый скандал.

