СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине

Спортивный самолет потерпел крушение в Ивано-Франковской области Украины, в результате чего погибли четыре человека, трое из которых граждане США. Об этом со ссылкой на источники в госорганах сообщило украинское СМИ «Страна», передает ТАСС.

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Согласно информации издания, среди погибших трое американцев и летчик Игорь Табанюк. Полет выполнялся в развлекательных целях для иностранных туристов.

Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о крушение самолета чешского производства Advantic WT10. Лайнер упал на частный дом и загорелся. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия. Среди версий крушения - ошибка пилотирования и неисправность техники.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Крушение СамолётаУкраина
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