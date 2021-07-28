СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
Спортивный самолет потерпел крушение в Ивано-Франковской области Украины, в результате чего погибли четыре человека, трое из которых граждане США. Об этом со ссылкой на источники в госорганах сообщило украинское СМИ «Страна», передает ТАСС.
Согласно информации издания, среди погибших трое американцев и летчик Игорь Табанюк. Полет выполнялся в развлекательных целях для иностранных туристов.
Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о крушение самолета чешского производства Advantic WT10. Лайнер упал на частный дом и загорелся. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия. Среди версий крушения - ошибка пилотирования и неисправность техники.
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