Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
27 июля 202123:36
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калифорнии, в результате чего погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС.
Крушение произошло при посадке самолета в городе Траки. По данным Федерального авиационного управления США (FAA), самолет задел верхушки сосен, в результате чего начал падение и загорелся, задев линии электроперадач.
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27 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru