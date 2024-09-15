В Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника
15 сентября 202415:59
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на ребенка в Оренбурге, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Диагностики. На школьника напали не менее 10 бродячих собак.
Помощь ребенку оказал случайный прохожий. Мужчине удалось отогнать агрессивных собак. Школьник не получил травм.
Ранее собака породы акита-ину повредила череп четырехлетнему ребенку в Солнечногорском районе Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru