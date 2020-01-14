База с американскими военными в Багдаде подверглась ракетной атаке

База Эт-Таджи, на которой находятся американские военные, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumariya.

По данным СМИ, ракеты разорвались вблизи военной базы. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее база в Эт-Таджи уже была обстрелена. Атака произошла в начале января и стала ответом за налет США в конце декабря на лагерь шиитских формирований в городе Эль-Каим недалеко от сирийской границы.

