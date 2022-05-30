СМИ: Три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва в центре Мелитополя. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника агентства в городской администрации, двое пострадавших были госпитализированы.
Мощный взрыв прогремел в Мелитополе около 7:40 в понедельник, пишет Ura.ru. У жителей ближайших к месту происшествия улиц дрожали окна и стены в домах, центр города был заполнен клубами черного дыма, отмечает Газета.ру. По предварительным данным, в Мелитополе взорвался автомобиль, припаркованный у центральной площади.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- Глава астраханской таможни приговорён к семи годам колонии за взятку
- Запасы золота в российских банках за февраль-март упали на 20%
- СМИ: Нефть из РФ может не попасть под эмбарго ЕС
- Центробанк ограничил обращение заблокированных международными депозитариями иностранных бумаг
- СМИ: Три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе
- Глава МИД Франции прибыла в Киев
- Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
- В Лувре неизвестный бросил торт в «Мону Лизу»
- Пресс-центр НСН признан лучшей новостной службой по версии WOW AWARDS
- В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru