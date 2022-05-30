СМИ: Три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе

Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва в центре Мелитополя. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

По данным источника агентства в городской администрации, двое пострадавших были госпитализированы.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе около 7:40 в понедельник, пишет Ura.ru. У жителей ближайших к месту происшествия улиц дрожали окна и стены в домах, центр города был заполнен клубами черного дыма, отмечает Газета.ру. По предварительным данным, в Мелитополе взорвался автомобиль, припаркованный у центральной площади.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывУкраина
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