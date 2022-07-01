СМИ: Четыре человека погибли при крушении самолета в Аргентине

Санитарный самолет, на борту которого находился медперсонал, разбился в Аргентине. Об этом сообщил местный телеканал Todo Noticias.

Инцидент произошел в аргентинском городе Рио-Гранде. Отмечается, что на борту находились два пилота, врач и медбрат. Все они погибли.

По данным телеканала, самолет доставил в Рио-Гранде ребенка, проходившего лечение в столице страны, после этого вылетел обратно в Буэнос-Айрес.

Предварительно, самолет столкнулся с одним из зданий вблизи аэропорта. Причины происшествия устанавливаются.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:СамолетАргентина
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