СМИ: Четыре человека погибли при крушении самолета в Аргентине

Санитарный самолет, на борту которого находился медперсонал, разбился в Аргентине. Об этом сообщил местный телеканал Todo Noticias.

Инцидент произошел в аргентинском городе Рио-Гранде. Отмечается, что на борту находились два пилота, врач и медбрат. Все они погибли.



По данным телеканала, самолет доставил в Рио-Гранде ребенка, проходившего лечение в столице страны, после этого вылетел обратно в Буэнос-Айрес.



Предварительно, самолет столкнулся с одним из зданий вблизи аэропорта. Причины происшествия устанавливаются.

