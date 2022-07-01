СМИ: Четыре человека погибли при крушении самолета в Аргентине
Санитарный самолет, на борту которого находился медперсонал, разбился в Аргентине. Об этом сообщил местный телеканал Todo Noticias.
Инцидент произошел в аргентинском городе Рио-Гранде. Отмечается, что на борту находились два пилота, врач и медбрат. Все они погибли.
По данным телеканала, самолет доставил в Рио-Гранде ребенка, проходившего лечение в столице страны, после этого вылетел обратно в Буэнос-Айрес.
Предварительно, самолет столкнулся с одним из зданий вблизи аэропорта. Причины происшествия устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- СМИ: Четыре человека погибли при крушении самолета в Аргентине
- «Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Нальчика в Москву
- В Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19
- США выделят еще $820 млн на помощь Украине
- В Universal Pictures заявили о прекращении работы в России
- Опрос: 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
- В Подмосковье 20 человек эвакуированы из-за пожара в гостиничном комплексе
- В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот
- В ДТП под Воронежем погибли три человека
- Курский губернатор сообщил о повреждении ряда домов в поселке Теткино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru