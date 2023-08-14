Baza: при взрывах на месторождении в Югре погибли два человека
14 августа 202321:57
На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошло два взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, погибли минимум два человека, пять пострадали. Еще двух ищут.
ТАСС отмечает, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали ожог 70% тела. Пострадавших доставят в Няганскую окружную больницу.
В Котовске Тамбовской области произошел взрыв в цехе №3 порохового завода. Погибли четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Baza: при взрывах на месторождении в Югре погибли два человека
- Сменить наличные на цифровой рубль готовы 10% россиян
- Умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров
- МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
- Индекс Мосбиржи резко снизился после анонса заседания ЦБ
- Депутаты Верховной рады предложили декриминализировать порнографию
- Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому скорую потерю поста президента
- Центробанк: инфляция в России по итогам года не превысит 6,5%
- Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая
- Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Украину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru