Baza: при взрывах на месторождении в Югре погибли два человека

По информации издания, погибли минимум два человека, пять пострадали. Еще двух ищут.

ТАСС отмечает, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали ожог 70% тела. Пострадавших доставят в Няганскую окружную больницу.

В Котовске Тамбовской области произошел взрыв в цехе №3 порохового завода. Погибли четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

