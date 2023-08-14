Baza: при взрывах на месторождении в Югре погибли два человека

На Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошло два взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году

По информации издания, погибли минимум два человека, пять пострадали. Еще двух ищут.

ТАСС отмечает, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали ожог 70% тела. Пострадавших доставят в Няганскую окружную больницу.

В Котовске Тамбовской области произошел взрыв в цехе №3 порохового завода. Погибли четыре человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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