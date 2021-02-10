СМИ: Три человека погибли в больнице в Подмосковье из-за проблем с кислородом

Три человека погибли в реанимации Никольской больницы в Одинцове из-за прекращения подачи кислорода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Он отметил, что причиной отключения кислорода, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

При этом, источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Отмечается, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Подробности ЧП выясняются.