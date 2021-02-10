СМИ: Три человека погибли в больнице в Подмосковье из-за проблем с кислородом
Три человека погибли в реанимации Никольской больницы в Одинцове из-за прекращения подачи кислорода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Он отметил, что причиной отключения кислорода, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
При этом, источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Отмечается, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Подробности ЧП выясняются.
Ранее в декабре сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14 пациентов ковидного госпиталя в Курске, Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Напомним, 5 ноября в городском роддоме Курска, переоборудованном под госпиталь для лечения больных с COVID-19, произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.
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