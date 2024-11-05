СМИ: Тревогу объявили в столичном аэропорту Шереметьево
Техническая проблема у самолета стала причиной объявления тревоги в столичной воздушной гавани Шереметьево, сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Boeing 737-800 направлялся из Дубая в Москву. Экипаж доложил о предположительной утечке топлива из правой плоскости крыла на высоте приблизительно 2500 метров незадолго до приземления.
Командиром лайнера была запрошена приоритетная посадка в порту назначения. Воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево, пострадавших нет.
Ранее следовавший из Москвы в Нижневартовск самолет совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки. Впоследствии женщина 1947 года рождения умерла. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru