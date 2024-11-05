СМИ: Тревогу объявили в столичном аэропорту Шереметьево

Boeing 737-800 направлялся из Дубая в Москву. Экипаж доложил о предположительной утечке топлива из правой плоскости крыла на высоте приблизительно 2500 метров незадолго до приземления.

Командиром лайнера была запрошена приоритетная посадка в порту назначения. Воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево, пострадавших нет.

Ранее следовавший из Москвы в Нижневартовск самолет совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки. Впоследствии женщина 1947 года рождения умерла. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

