На Тайване самолет ударился крылом о ВПП при посадке

Так, из-за плохих погодных условий 31 октября на острове самолет ожидал разрешения на посадку. Как только погода немного улучшилась, экипаж приступил к посадке, но при касании взлетно-посадочной полосы произошло «козление» - самолет буквально подпрыгнул над землей, ударившись крылом о ВВП.



Экипаж ушел на второй круг и со второй попытки совершил благополучную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

