На Тайване самолет ударился крылом о ВПП при посадке
В Сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего с самолетом Airbus A321neo (B-58206) тайваньской авиакомпании Starlux Airlines в аэропорту Тайбэй, который прибыл рейсом JX-871 из японской Окинавы. На кадрах видно, как авиалайнер при посадке ударяется крылом о взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Так, из-за плохих погодных условий 31 октября на острове самолет ожидал разрешения на посадку. Как только погода немного улучшилась, экипаж приступил к посадке, но при касании взлетно-посадочной полосы произошло «козление» - самолет буквально подпрыгнул над землей, ударившись крылом о ВВП.
Экипаж ушел на второй круг и со второй попытки совершил благополучную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за неисправности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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