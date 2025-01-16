СМИ: Тревогу объявили в московском аэропорту Шереметьево

Тревогу объявили в аэропорту Шереметьево (Москва). Причиной инцидента стало приземление неисправного самолета в воздушной гавани, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Отмечается, что у направлявшегося из Санкт-Петербурга в Москву лайнера Airbus A320 отказала противообледенительная система крыла. Экипаж доложил о поломке, командир воздушного судна решил направляться на аэродром назначения. Посадка прошла в штатном режиме.

Ранее рейс Москва — Новосибирск одной из российских авиакомпаний был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, заявившего, что на борту находится бомба. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПроисшествияСамолетыАэропортШереметьево

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