СМИ: Тренировочный самолет разбился в районе Стамбула

В результате падения тренировочного самолета в Стамбуле на западе Турции один человек получил ранения. Об этом заявили в администрации одноименной провинции, подчеркнув, что вылетевший из стамбульского аэропорта им. Хезарфена Ахмета Челеби тренировочный самолет потерпел крушение во время захода на посадку.

Причиной происшествия стала неисправность в двигателе, пишет ТАСС.

Добавим, пилот, проходящий обучение, был спасен из-под обломков самолета. Он получил ранения и был госпитализирован. Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что тренировочный самолет разбился в стамбульском районе Бююкчекмедже. Он рухнул вдали от каких-либо построек, в открытом поле.

Руководитель АО «Дед Мороз» погиб при крушении вертолёта под Вологдой

Между тем, 20 октября стало известно, что два человека погибли в результате падения частного вертолёта в реку возле деревни Бобровское в Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что погибли пилот и пассажир вертолета. Также там отметили, что из-за ЧП остались без электроснабжения три населенных пункта.

Воздушное судно упало после того, как врезалось в линию электропередачи, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТурцияКрушениеСамолетСтамбул
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