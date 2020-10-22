СМИ: Тренировочный самолет разбился в районе Стамбула

В результате падения тренировочного самолета в Стамбуле на западе Турции один человек получил ранения. Об этом заявили в администрации одноименной провинции, подчеркнув, что вылетевший из стамбульского аэропорта им. Хезарфена Ахмета Челеби тренировочный самолет потерпел крушение во время захода на посадку.

Причиной происшествия стала неисправность в двигателе, пишет ТАСС.

Добавим, пилот, проходящий обучение, был спасен из-под обломков самолета. Он получил ранения и был госпитализирован. Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что тренировочный самолет разбился в стамбульском районе Бююкчекмедже. Он рухнул вдали от каких-либо построек, в открытом поле.