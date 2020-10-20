Руководитель АО «Дед Мороз» погиб при крушении вертолёта под Вологдой

При крушении вертолёта в Вологодской области погиб генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МЧС региона.

Ранее сообщалось о падении вертолёта Robinson R44, выполнявшего коммерческий рейс из Вологды в Великий Устюг. Воздушное судно упало в реку Сухона, по предварительным данным, в вертолёте могли находиться четыре человека.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правительство Вологодской области, в крушении также погиб президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер.

По данным регионального МЧС, на месте происшествия обнаружено тело ещё одного мужчины, его личность устанавливается. Транспортная прокуратура Вологды начала проверку на предмет нарушений закона о безопасности полётов.

Акционерное общество «Дед Мороз» занимается организацией туристических поездок в Великий Устюг — «резиденцию» Деда Мороза. Компания действует с 1998 года. Васильев был назначен руководителем «Деда Мороза» в марте 2020 года.

