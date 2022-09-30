СМИ: колумбийский боксер умер после боя

Колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом, сообщает The Sun.

Хоккеист умер во время мачта в Нижегородской области

По данным издани, 25-летний Киньонес почуствовал недомогание во время боя. Его сразу достваили в больницу, где был обнаружен тромб в артерии головного мозга. После операции по его удалению спортсмена ввели в кому, однако пять дней брат Киньонеса заявил о его смерти.

Колумбийская федерация бокса, а также Хосе Муньос выразили соболезнования семье боксёра.

Ранее российский боксер Максим Дадашев умер в США из-за повреждений, которые он получил в ходе боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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