СМИ: Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур
Трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром Байконур, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание», — рассказал собеседник агентства.
Туристам предписали покинуть территорию космодрома.
В июне два гражданина Франции попытались незаконно попасть на Байконур, иностранцы вышли на трассе и «направились к высоким зданиям в степи». Один из французов погиб от обезвоживания, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru