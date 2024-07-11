СМИ: Трех туристов из Европы задержали при попытке попасть на Байконур

Трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром Байконур, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание», — рассказал собеседник агентства.

Туристам предписали покинуть территорию космодрома.

В июне два гражданина Франции попытались незаконно попасть на Байконур, иностранцы вышли на трассе и «направились к высоким зданиям в степи». Один из французов погиб от обезвоживания, напоминает РЕН ТВ.

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Фото: roscosmos.ru
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