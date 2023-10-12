СМИ: Террорист расстрелял полицейских в Иерусалиме

Террорист открыл огонь по правоохранителям прямо у входа в отдел полиции в Иерусалиме, пишет газета The Jerusalem Post.

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По информации издания, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Нападавшего ликвидировали, пишет газета.

Ранее Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых радикалов движения ХАМАС в государственных больницах, напоминает RT.

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ФОТО: Скрин https://t.me
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