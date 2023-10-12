СМИ: Террорист расстрелял полицейских в Иерусалиме
12 октября 202320:32
Террорист открыл огонь по правоохранителям прямо у входа в отдел полиции в Иерусалиме, пишет газета The Jerusalem Post.
По информации издания, в результате инцидента пострадали несколько человек.
Нападавшего ликвидировали, пишет газета.
Ранее Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых радикалов движения ХАМАС в государственных больницах, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров сообщил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
- ФНС арестовала счета фонда Анастасии Волочковой
- СМИ: Террорист расстрелял полицейских в Иерусалиме
- Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля
- Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья
- ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине
- Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»
- Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем
- Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки
- В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru