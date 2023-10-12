СМИ: Террорист расстрелял полицейских в Иерусалиме

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки

Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем

Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»

ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине

Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля

Мантуров сообщил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году

По информации издания, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Террорист открыл огонь по правоохранителям прямо у входа в отдел полиции в Иерусалиме, пишет газета The Jerusalem Post.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: