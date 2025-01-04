Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в реку в центре Москвы
4 января 202514:19
Автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной, сообщили в столичной прокуратуре.
На публикуемых кадрах видно, как машина пробивает бетонное ограждение и падает в воду.
Сколько человек находилось в салоне — неизвестно. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают экстренные службы.
Ранее число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана, выросло с 40 до 95, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии
- ФСБ: Четверо подростков задержаны за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга
- СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве
- Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили восемь ракет ATACMS
- Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в реку в центре Москвы
- В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти беспилотников
- На горе около города Тырныауза загорелась сухая трава
- До 10 возросло количество пострадавших при украинском обстреле Горловки
- Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за сутки восемь ракет ATACMS
- Минобороны: Российская армия освободила село Надия
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru