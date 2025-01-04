Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в реку в центре Москвы

Автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной, сообщили в столичной прокуратуре.

Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе

На публикуемых кадрах видно, как машина пробивает бетонное ограждение и падает в воду.

Сколько человек находилось в салоне — неизвестно. Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают экстренные службы.

Ранее число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана, выросло с 40 до 95, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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