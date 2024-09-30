СМИ: Тело сбежавшего со стрельбищ в парке «Патриот» срочника нашли в лесу
Тело 19-летнего срочника, который сбежал со стрельбищ в парке «Патриот», было обнаружено в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что уроженец Рязани был найден мёртвым недалеко от парка.
Инцидент произошёл 26 сентября. Предполагается, что срочник скрылся из многофункционального огневого центра, а затем свёл счёты с жизнью из-за того, что его бросила девушка.
Ранее был задержан срочник, который сбежал из военной части в Брянской области, взяв с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru