СМИ: Тело сбежавшего со стрельбищ в парке «Патриот» срочника нашли в лесу

Тело 19-летнего срочника, который сбежал со стрельбищ в парке «Патриот», было обнаружено в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В интернете появилось фото сбежавшего из Подмосковья срочника

Уточняется, что уроженец Рязани был найден мёртвым недалеко от парка.

Инцидент произошёл 26 сентября. Предполагается, что срочник скрылся из многофункционального огневого центра, а затем свёл счёты с жизнью из-за того, что его бросила девушка.

Ранее был задержан срочник, который сбежал из военной части в Брянской области, взяв с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СуицидПроисшествияРоссийская Армия

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