В интернете появилось фото сбежавшего из Подмосковья срочника
27 сентября 202405:34
В интернете появились снимки сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» 19-летнего срочника, сообщает Telegram-канал Baza.
На фото видно уроженца Рязани в форме Вооруженных сил России. Даниил Ф служит по призыву в Преображенском полку.
Сбежавший военнослужащий проходил подготовку в многофункциональном огневом центре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет Дуды приземлился в Варшаве со второй попытки из-за авто
- В интернете появилось фото сбежавшего из Подмосковья срочника
- Вынесение приговора сыну Байдена перенесли
- В Германии заявили, что обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на политику Берлина
- СМИ: Новейшая атомная подлодка КНР затонула близ Уханя
- Глава Гаити на ГА ООН попил воду из кувшина и облился
- ЦБ: В первый день действия закона о возврате было заблокировано 30 тысяч счетов
- Британия отказалась отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России
- Вице-премьер Италии о доктрине РФ: Не хочу думать о ядерном оружии
- США: Вопрос о территориальных уступках России должен решить Зеленский
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru