В интернете появилось фото сбежавшего из Подмосковья срочника

В интернете появились снимки сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» 19-летнего срочника, сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: В Подмосковье введен план «Перехват» для поиска сбежавшего солдата

На фото видно уроженца Рязани в форме Вооруженных сил России. Даниил Ф служит по призыву в Преображенском полку.

Сбежавший военнослужащий проходил подготовку в многофункциональном огневом центре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПобегРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры