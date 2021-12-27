СМИ: тело российского депутата нашли на берегу реки в Свердловской области

В сообщении говорится, что тело парламентария было обнаружено возле реки Сысерть. По предварительным данным, смерть Блинова не носит криминальный характер.

Источники издания Znak в партии не исключают, что на Блинова могли напасть и после удара по голове мужчина мог до смерти замерзнуть на улице.

Ранее Перовский суд города Москвы приговорил Жафара Боровкова, который напал на бывшего PR-директора московского «Спартака» Антона Фетисова, к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима условно, сообщает RT.