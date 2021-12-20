Названа причина смерти депутата, обвинённого в незаконной охоте
Версия самоубийства стала приоритетной при расследовании причин смерти депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко. Как сообщает РЕН ТВ, изучение записей с камер видеонаблюдения показало, что народный избранник несколько часов находился в здании один. Предсмертная записка при нём не найдена.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Опрашиваются возможные свидетели, очевидцы, родственники. Ранее сегодня СК сообщил, что тело Крамаренко было обнаружено в офисе депутат поздно вечером в воскресенье по местному времени.
Александра Крамаренко обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке после публикации в соцсетях фото человека с ружьем на фоне надписи «Чукотка-2021» и изображением в виде сердца, которое было выложено на снегу тушками застреленных гусей. По предварительным данным, общий ущерб от незаконной охоты составил более 700 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru