СМИ: тело погибшего главы МЧС РФ Зиничева спецбортом доставят в Москву

Собянин предложил поправки по повышению штрафов за нарушение тишины Ученики Москвы 17 сентября будут заниматься вне школ Набор «С заботой о здоровье» получили уже более 120 тысяч пожилых москвичей Стартует новый сезон игрового проекта для московских школьников «БиблиоОлимп» В Москве запустят фейерверки на 26 площадках в День города