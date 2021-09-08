СМИ: тело погибшего главы МЧС РФ Зиничева спецбортом доставят в Москву
Тело погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева доставят в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что тело министра доставят в столицу 8 сентября спецбортом МЧС.
Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.
Свои соболезнования родным и близким погибшего министра выразили президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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