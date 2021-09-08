Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ
8 сентября 202113:51
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российского лидера и погибшего министра «связывали многие годы совместной работы».
Ранее в МЧС РФ рассказали, что Зиничев погиб во время учений в Норильске. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра МЧС Александр Чуприян.
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8 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru