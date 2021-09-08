Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что российского лидера и погибшего министра «связывали многие годы совместной работы».

Ранее в МЧС РФ рассказали, что Зиничев погиб во время учений в Норильске. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра МЧС Александр Чуприян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФГибельСоболезнованияВладимир Путин
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