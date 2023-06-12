СМИ: Тело депутата из Ханты-Мансийска обнаружили в Новой Москве
Тело депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва Александра Колодича обнаружено в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что тело 58-летнего мужчины со следами насильственной смерти нашли в подвале одного из частных домов.
Он также рассказал, что жену депутата с ножевыми ранениями обнаружили в доме, женщину госпитализировали.
Источник добавил, что в убийстве подозревается рабочий, помогавший следить за участком - его задержали.
Ранее в Волге нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, утонувшего вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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