СМИ: Тело депутата из Ханты-Мансийска обнаружили в Новой Москве

Тело депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва Александра Колодича обнаружено в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что тело 58-летнего мужчины со следами насильственной смерти нашли в подвале одного из частных домов.

Он также рассказал, что жену депутата с ножевыми ранениями обнаружили в доме, женщину госпитализировали.

Источник добавил, что в убийстве подозревается рабочий, помогавший следить за участком - его задержали.

Ранее в Волге нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского, утонувшего вместе с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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