СМИ: тело актёра Ипатова из сериала «Физрук» нашли в квартире на юго-западе Москвы

Собеседник агентства уточнил, что тело 64-летнего мужчины было найдено в квартире на улице Генерала Антонова.

«Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено... Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы», - рассказал он.

Источник отметил, что мёртвого актёра обнаружила его дочь, которая обратилась в полицию после того, как Ипатов перестал выходить на связь. Он указал, что последний раз она общалась с отцом в конце 2022 года.

Ранее в Грузии в возрасте 84 лет умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе, пишут «Известия».

