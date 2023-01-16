СМИ: тело актёра Ипатова из сериала «Физрук» нашли в квартире на юго-западе Москвы

Актёр Владимир Ипатов, снимавшийся в сериалах «Физрук» и «Интерны», был обнаружен мёртвым в квартире на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что тело 64-летнего мужчины было найдено в квартире на улице Генерала Антонова.

«Предварительно, смерть наступила около месяца назад, следов насилия на теле не обнаружено... Точная причина смерти Ипатова будет установлена после экспертизы», - рассказал он.

Источник отметил, что мёртвого актёра обнаружила его дочь, которая обратилась в полицию после того, как Ипатов перестал выходить на связь. Он указал, что последний раз она общалась с отцом в конце 2022 года.

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ФОТО: кадр из фильма / соцсети
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