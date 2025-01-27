СМИ: Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
Турецкий телеведущий, журналист и финансовый консультант Недим Туркмен погиб при пожаре в отеле Grand Kartal в ночь на 21 января на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Bloomberg HT.
Издание отмечает, что журналист был на отдыхе вместе с семьей. В страшном пожаре погибли также его супруга Айше Нева и двое детей — 18-летняя дочь Ала Дора и 22-летний сын Юдже Ата.
Выжила лишь третья дочь - Пелин Туркмен.
Недим Туркмен с 2019 года регулярно участвовал в передачах на телеканале Bloomberg HT в роли аналитика и комментатора.
Ранее газета Sabah сообщила, что пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, при котором погибло 78 человек, предположительно, начался на кухне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru