СМИ: Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле

Турецкий телеведущий, журналист и финансовый консультант Недим Туркмен погиб при пожаре в отеле Grand Kartal в ночь на 21 января на горнолыжном курорте в Турции, сообщил телеканал Bloomberg HT.

Издание отмечает, что журналист был на отдыхе вместе с семьей. В страшном пожаре погибли также его супруга Айше Нева и двое детей — 18-летняя дочь Ала Дора и 22-летний сын Юдже Ата.