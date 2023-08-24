СМИ: Тела погибших при крушении самолета Пригожина пока не удается опознать
Тела погибших, в том числе возможное тело главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за сильных повреждений, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник на месте проиcшествия.
По информации издания, некоторые специалисты все же уверены, что Пригожин есть среди погибших. Точная информация появится, когда будет проведена экспертиза останков.
23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.
Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. На данный момент следствие рассматривает несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки, а также внешнее воздействие, пишет РБК. Официальных версий власти пока не выдвигали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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